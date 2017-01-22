Великий праздник – Крещение Господне, или Богоявление отметила православная церковь 19 января в память о событии, когда 30-летний Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах Иордана.

Своим крещением Спаситель положил начало таинству крещения - одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. В этот день совершается великое освящение воды, и по народной традиции люди купаются в специально оборудованных для этого купелях. Считается, что крещенская вода обладает удивительными свойствами: не только очищает, но и избавляет от различных недугов.

В день Крещения повсеместно во всех православных храмах Моздокского района прошли торжественные богослужения, совершился чин великого освящения воды и купания в крещенской купели. На территориях храмов были оборудованы «иордани», подготовлены отапливаемые раздевалки для желающих окунуться, организован горячий чай.

В станице Павлодольской по традиции верующие прошли крестным ходом к реке Терек, где состоялись крещенские купания. В селе Троицком купания проходили на речке Средней.



