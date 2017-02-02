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«ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В этой федеральной программе намерена принять участие администрация городского поселения. По двум подпрограммам будут выделены субсидии из федерального бюджета для благоустройства дворовых территорий МКД и парков и скверов.

С целями программы познакомила руководителей управляющих организаций начальник управления городского хозяйства Ирина Туганова. Каждая УК может выбрать дворовую территорию одного из обслуживаемых МКД, предложив варианты ее благоустройства и проездов к ней. В феврале с выбором нужно определиться окончательно, после чего будут разработаны соответствующие проекты.

Руководитель Городского центра досуга Георгий Колобеков тоже изъявил желание включиться в программу, но уже с вариантом благоустройства сквера или парка. Все будет зависеть от того, в какой сумме будут выделены городу субсидии.





НАЧАЛЬНИК ОМВД – ОБ ИТОГАХ 2016 ГОДА

В конференц-зале АМС Моздокского района уже традиционно перед органами местного самоуправления, представителями общественности 31 января отчитался начальник ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания полковник полиции Роланд Цховребов. Председательствовала на собрании глава Моздокского района Лариса Селиванова.

В обсуждении итогов работы приняли участие и.о главы АМС Моздокского района Олег Хабалов, глава г. Моздока Любовь Токарева, депутаты районного и городского Собраний представителей, руководители национально-культурных и других общественных организаций.

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