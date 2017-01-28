Газета "Моздокский вестник", г. Моздок - свежие новости
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Всего ответов: 47
 
ПОДПИСКА
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КАК ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ ИЗДАНИЯ?

Это можно сделать непосредственно в нашем издательском центре (ул. Шаумяна, 110) или, при наличии даже небольшой группы потенциальных подписчиков, позвонить по телефону 3-28-36, и наш сотрудник сам приедет к вам.
 

 Стоимость полугодовой подписки на «МВ» – 459 рублей 18 копеек, на «ВСД» – 220 рублей 80 копеек.
   Для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп действует СКИДКА, с учетом которой стоимость подписки составляет: ... Читать дальше »

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Категория: НОВОСТИ | Просмотров: 1290 | Дата: 05.02.2018 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (6)

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «МИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки, штампы и печати из высококачественных полимеров.
   Телефон 3-26-30.
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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 34 | Дата: 30.01.2018 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ЖКУ
ПОГАШАЮТСЯ ДОЛГИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ 
региональным льготникам за 2016 год. Как известно, недавно ветераны труда получили 50-процентную денежную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг за август. Для малодоходных пенсионеров даже такая малость помогла чуточку свести концы с концами. 25 января, по информации заведующей отделом Управления социальной защиты населения Наринэ Григорьевой, в районе начались выплаты компенсаций ветеранам труда за сентябрь и октябрь.

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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 12 | Дата: 28.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДЕСАНТ
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Предпринимаются меры по оздоровлению финансов в районе
Республиканские власти сейчас стали уделять приоритетное внимание Моздокскому району, о чем неоднократно говорил Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Так, 24 января район посетила многочисленная группа членов Правительства и Парламента РСО-Алания, руководители и специалисты республиканских министерств и ведомств. 
С участием «правительственного десанта» заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Анатолий Поляков в АМС района провел совещание «О мероприятиях по оздоровлению финансов муниципального образования - Моздокский район на 2017 год».
В совещании приняли участие глава района Лариса Селиванова, и.о. главы АМС района Олег Хабалов. В составе рабочей группы, прибывшей из Владикавказа, были председатель комитета Парламента РСО-Алания по бюджету А. Хадарцев, руководители республиканских ведомств: и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Р. Дзицоева, министр образования И. Азимова, министр ЖКХ и энергетики А. Сокуров, министр государственного имущества и земельных отношений Р. Тедеев, министр экономического развития К. Томаев, первый заместитель министра финансов А. Дзагоев. В совещании принимали участие руководящие работники республиканских министерств: строительства и архитектуры, культуры, природных ресурсов, комитета дорожного хозяйства, депутаты Парламента РСО-Алания Т. Бураев и Н. Будайчиев и др. 
Обсуждался целый ряд мероприятий, реализация которых позволит оздоровить финансовую ситуацию в районе. В частности, Собрание представителей района должно обратиться в Парламент РСО-Алания с законодательными инициативами: по передаче сельскохозяйственных земель, ра ... Читать дальше »
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Категория: НОВОСТИ | Просмотров: 12 | Дата: 28.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ОПЛАТА ОДН
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ОПЛАТА ОДН ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ
Публикаций на эту тему в «Моздокском вестнике» можно насчитать десятки. Но вопрос никак не решается в пользу потребителей этой услуги, относившейся вначале к коммунальным, а с 1 января 2017 года, в соответствии с вступившими в силу изменениями в Жилищный кодекс, включенной в разряд жилищных. Управляющие организации, которым теперь предстоит оплачивать ОДН, повысили свой тариф согласно нормативу, разработанному в прошлом году Региональной службой по тарифам (РСТ) и принятому на его основе Постановлению Правительства РСО-Алания №35. Норматив для всех МКД, в которых не установлены общедомовые приборы учета электроэнергии, определен в 1,27 кВт на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД.
В Моздоке во всех МКД общедомовые приборы учета электроэнергии имеются. По логике вещей, требования постановления правительства их не касаются. В том же заверяют должностные лица комитета ЖКХ и РСТ. Но для наших управляющих организаций устные заверения малоубедительны. Поэтому член штаба регионального отделения ОНФ Владимир Франчук по поручению руководства своей организации встретился в АМС города с руководителями УК с целью обговорить дальнейшие действия. На встрече присутствовали глава города Любовь Токарева и глава АМС Сергей Джанжаков.
 Гендиректора УК еще раз констатировали: во всех обслуживаемых их организациями МКД приборы учета установлены. Почему же тогда собственники должны оплачивать ОДН по установленным  нормативам, а не по фактическому объему потребления?
В. Франчук привел пример из практики своего дома №39 в ДОСе, где является домкомом. Регулярно снимая показания ... Читать дальше »
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Категория: ЖКХ | Просмотров: 14 | Дата: 28.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Врачебная тайна и ответственность за ее разглашение
В соответствии со ст. 13 Федерального закона №323-Ф3 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Нe допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных законом.
Врачебная тайна является информацией с ограниченным доступом, за разглашение которой предусмотрена административная ответственность статьей 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность в виде административного штрафа в отношении граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, а должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Предусмотрена также уголовная ответственность. Так, согласно ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказывается в том числе лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
З. БАТАЕВА, 
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Категория: ПРАВОВОЕ РУСЛО | Просмотров: 10 | Дата: 28.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

УВЛЕЧЕНИЕ
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А ЕЩЁ ИЗ «МОЗДОКСКОГО ВЕСТНИКА»… ПЛЕТУТ КОРЗИНЫ
Плетение из лозы издревле считалось народным промыслом, которым занимались преимущественно мужчины. А вот плетение из… газетной бeмаги? И принято считать, что это – женское рукоделие. Но в современном мире всё относительно. 
Студент Моздокского механико-технологического техникума Даниил Юрченко занимается плетением различных декоративных изделий из газет. И это хобби, вопреки стереотипам, для него главное.
- Как давно ты занимаешься этим видом рукоделия и кто научил тебя? 
- Плетением из газет я занимаюсь на протяжении трех лет. Меня никто не учил. Просто увидел в Интернете фото плетеных корзин и прочих изделий и решил сделать что-то своё. Всегда хотел научиться плести из лозы, но, так как этот материал не очень удобен, отнимает много времени и сил, выходом для меня стала именно газетная бумага.
- Для нас, газетчиков, это любопытно вдвойне… Наверное, из «Моздокского вестника», особенно в период подписной кампании, выходят самые лучшие изделия? 
- Нет, вид издания не имеет никакого значения. Использую любой.
- Жаль…      Как много времени ты уделяешь плетению?
- Примерно 3-4 часа в день.
- Приносит ли прибыль это занятие?
- Не особенно. Но на карманные расходы хватает.
- Где можно увидеть или приобрести твои работы?
- Выставляю их в группах социальной сети «Одноклассники», в цветочных магазинах на ул. Фрунзе и ул. Мира.
- Как относятс ... Читать дальше »
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Категория: ОБЩЕСТВО | Просмотров: 13 | Дата: 28.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

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