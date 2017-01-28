Предпринимаются меры по оздоровлению финансов в районе

Республиканские власти сейчас стали уделять приоритетное внимание Моздокскому району, о чем неоднократно говорил Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Так, 24 января район посетила многочисленная группа членов Правительства и Парламента РСО-Алания, руководители и специалисты республиканских министерств и ведомств.

С участием «правительственного десанта» заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Анатолий Поляков в АМС района провел совещание «О мероприятиях по оздоровлению финансов муниципального образования - Моздокский район на 2017 год».

В совещании приняли участие глава района Лариса Селиванова, и.о. главы АМС района Олег Хабалов. В составе рабочей группы, прибывшей из Владикавказа, были председатель комитета Парламента РСО-Алания по бюджету А. Хадарцев, руководители республиканских ведомств: и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Р. Дзицоева, министр образования И. Азимова, министр ЖКХ и энергетики А. Сокуров, министр государственного имущества и земельных отношений Р. Тедеев, министр экономического развития К. Томаев, первый заместитель министра финансов А. Дзагоев. В совещании принимали участие руководящие работники республиканских министерств: строительства и архитектуры, культуры, природных ресурсов, комитета дорожного хозяйства, депутаты Парламента РСО-Алания Т. Бураев и Н. Будайчиев и др.

... Читать дальше » Обсуждался целый ряд мероприятий, реализация которых позволит оздоровить финансовую ситуацию в районе. В частности, Собрание представителей района должно обратиться в Парламент РСО-Алания с законодательными инициативами: по передаче сельскохозяйственных земель, ра

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