Газета "Моздокский вестник", г. Моздок - свежие новости
Воскресенье, 01.01.2017, 12:03
 
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 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, тел. 3-26-30.

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Всего ответов: 41
 
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК!
Примите участие в создании нового ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА!
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ!
Моздокский информационно-издательский центр готовит издание нового телефонного справочника по Моздокскому району. Просьба подавать сведения об имеющихся у вас стационарных телефонах по адресу: ул. Шаумяна, 110. Справки по тел. 3-28-36. Чем быстрее мы соберем сведения, тем оперативнее выйдет в свет долгожданный справочник, на обложке и страницах которого вы сможете разместить также свою рекламу, которая постоянно будет под рукой у моздокчан.
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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 1081 | Дата: 05.08.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (2)

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ «МОЗДОКСКОГО ВЕСТНИКА»
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ «МОЗДОКСКОГО ВЕСТНИКА» – К ВАШИМ УСЛУГАМ! МУП «Моздокский информационно-издательский центр» предлагает жителям Моздокского района новую услугу – рассылку электронной (полноцветной) версии газеты «Моздокский вестник», которую вы сможете получать на свой адрес электронной почты в день выхода газеты. Адрес вашей электронной почты необходимо передать в редакцию, а потом оплатить подписку. Стоимость рассылки на 1 месяц – 34 рубля, на полгода – 204 рубля. Подписаться можно в редакции по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110 (второй этаж). Справки по телефонам: 3-28-36, 3-31-31, +7 938 864 15 25
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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 1152 | Дата: 09.06.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (2)

ПОДПИСКА
КАК ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ ИЗДАНИЯ?
Это можно сделать непосредственно в нашем издательском центре (ул. Шаумяна, 110).
Цена подписки на газету «Моздокский вестник» на 1 месяц: через абонентский ящик редакции - 41, 39 руб. через почту - 75, 26 руб.; на газету «Время, события, документы» : через абонентский ящик редакции - 15, 99 руб. через почту - 28, 21 руб.
На первом этаже Моздокского ИИЦ располагаются почтовые ячейки, откуда вы сможете забирать газеты в удобное для вас время в течение пяти рабочих дней в неделю, с 8.00 до 18.00. 
Спешите подписаться у нас, и вы сэкономите средства и будете в курсе всех событий в районе!
Более подробно обо всех предложениях – по телефону 3-28-36 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00).
Также подписку на наши издания с почтовой доставкой на дом на первое полугодие 2016 года можно оформить с любого месяца.
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Категория: НОВОСТИ | Просмотров: 1028 | Дата: 05.02.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (2)

В Моздоке отметили день города.
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В Моздоке отметили день города

Главному населенному пункту самого северного района республики исполнилось 253 года. В центре Моздока по традиции прошли народные гулянья, спектакли, концерты, танцы, конкурсы, выставки, соревнования. Каждый мог найти себе развлечение по вкусу. Но главное событие для моздокчан – открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Красную ленту перерезал глава республики Вячеслав Битаров. Он тоже побывал на торжествах и поздравил горожан с праздником. Праздничные столы от национально-культурных обществ на главной площади города ... Читать дальше »
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Категория: ВИДЕО | Просмотров: 189 | Дата: 04.10.2016 | Рейтинг: 2.0/1 | Комментарии (0)

Как красиво завязать шарф или косынку
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Категория: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ | Просмотров: 5676 | Дата: 04.10.2016 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

К открытию ФОКа

Уважаемые моздокчане!

Буквально через несколько дней Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) распахнет свои двери.  Какими видами спорта вы хотели бы в нем заниматься?

 Напишите, ваши пожелания интересны руководству ФОКа.


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Категория: КУЛЬТУРА | Просмотров: 81 | Дата: 24.09.2016 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Акция "Кино под открытым небом"
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«Кино под открытым небом» - так назвали свою очередную акцию члены Совета молодежи Моздокского района. И в назначенный час на тематически оформленную площадку перед кинотеатром «Территория кино» стали прибывать моздокчане. Одни разместились на стилизованно оформленных тюках соломы, другие принесли с собой раскладные кресла и удобные стулья. А поводом послужила премьера фильма «По небу босиком». Акцию провели в рамках празднования Года российского кино и приурочили ко Дню кинематографа, который ежегодно отмечается 27 августа. Кино неразлучно с музыкой, поэтому открыли праздничную программу солисты группы «Агвафлэймс». Ребята живут в Моздоке. Это выступление для них премьерное. У группы своя философия, и поют они на языке, который придумали сами, в надежде на то, что каждый услышит в песне что-то свое. Это и есть свобода выбора, - считают исполнители. 
       В этот теплый августовский вечер гостей также приветствовали исполняющий обязанности главы администрации Моздокского района Олег Хабалов и члены Совета молодежи. А перед самым началом показа зрителей ждал сюрприз – видеобращение режиссёра фильма «По небу босиком» Султан Хажироко и исполнителя главной роли Алана Кокаева. Султан Хажироко - режиссер фильма «По небу босиком» и Алан Кокаев - актер: «Уважаемые моздокчане, довожу до вас замечательную новость о том, что сегодня вы посмотрите замечательный фильм. И вот актер, исполнивший там главную роль. Он на каждый показ приезжает сам. И к вам я приехал, но на картинке! Очень рад, что вы посмотрите эту картину» 
       Сабира Гобеева - член Совета молодежи при АМС ... Читать дальше »
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Категория: ВИДЕО | Просмотров: 3091 | Дата: 27.08.2016 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

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