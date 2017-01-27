Газета "Моздокский вестник", г. Моздок - свежие новости
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   Для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп действует СКИДКА, с учетом которой стоимость подписки составляет: ... Читать дальше »

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Категория: НОВОСТИ | Просмотров: 1259 | Дата: 05.02.2018 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (5)

Ежегодное послание Главы Республики Северная Осетия-Алания
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Ежегодный доклад-послание Главы Республики Северная Осетия-Алания об основных направлениях социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и отчет о результатах деятельности Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые депутаты, гости! Жители нашей республики! 
   Прошёл год напряженного труда и ответственных решений.  Сегодня мы обозначим важнейшие задачи, которые нам вместе предстоит решать в ближайшее время.
   Многие из них в масштабах страны определил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, обозначив основные пути развития государства на предстоящие годы.
   Главная задача, которую мы решали в 2016 году и чему должна быть посвящена работа республиканской власти в 2017-ом, – улучшение жизни и благополучия наших граждан. Но это недостижимо без развития экономики, социальной сферы, здравоохранения, которые нуждаются в серьезных реформах. И сегодня этим вопросам я уделю особое внимание. 
   Нужно признаться, что этот год был в целом для страны, и в частности для республики – не простым. Но, несмотря на сложные задачи, которые стояли перед нами, удалось стабилизировать бюджет, исполнить почти все социальные обязательства перед гражданами… Говорю почти, потому что произошли задержки заработной платы нашим учителям буквально в эти дни. И мне пообещали, сегодня или завтра эти вопросы будут закрыты. Те, по чьей вине это произошло, должны понести наказание, вплоть до увольнения с работы. И впредь прошу учесть, что не намерен мириться с халатным отношением к работе, к людям ... Читать дальше »
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Категория: НОВОСТИ | Просмотров: 20 | Дата: 27.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ГБУ «КЦСОН Моздокского района» информирует
ВНИМАНИЕ!
С 1 февраля при формирует начинают работать клуб «С песней по жизни» и кружок рукоделия «Искусница» для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Справки по тел. 3-42-04.
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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 11 | Дата: 27.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Мурат Гассиев приезжает в Моздок
ДУНЕЙЫ ЧЕМПИОН – МÆЗДÆДЖЫ!
«Стыр Ныхасы» Мæздæджы районы хайады сæрдар Гуцаты Фридон куыд фехъусын кодта, афтæмæй 27 январы, майрæмбоны, дунейы чемпион боксæй Гасситы Мурат æрцæудзæн Мæздæгмæ. 
Мурат Ирыстонæн стыр кад кæны, у фæзминаг лæппу æппæт ирон фæсивæдæн дæр, æмæ нæ хистæртæ рахастой фæнд чемпионы Мæздæгмæ æрхонын. Бацæттæ йын кодтой зæрдылдарæн лæвар дæр. Фембæлд уыдзæн районы Культурæйы галуаны 14 сахатыл. Бацæуæн уы-дзæн алкæмæн дæр, цæмæй алы адæймагæн дæр йæ бон уа чемпионмæ фарст радтын, байхъусын æм.
(В пятницу, 27 января, в 14.00 
в РДК по инициативе Моздокского районного отделения «Стыр Ныхас» состоится встреча с чемпионом мира по боксу Муратом Гассиевым. Вход свободный.)
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Категория: СПОРТ | Просмотров: 13 | Дата: 27.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ДОПОФИС РАБОТАЕТ
ДОПОФИС СБЕРБАНКА НА УЛИЦЕ МИРА ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ
Информация о том, что дополнительный офис №8632/021 на ул. Мира закрывают с целью оптимизации расходов, в свое время изрядно встревожила его клиентов. Люди обратились в разные инстанции, в том числе к Совету ветеранов, городским властям, ОНФ с просьбой посодействовать сохранению допофиса.
На днях на имя главы городского поселения Любови Токаревой пришел ответ от начальника отдела Центра заботы о клиентах ПАО «Сбербанк» О.Я. Старостиной. В нем сказано:
«ПАО «Сбербанк», рассмотрев ваш запрос (исх. №60 от 25.11. 2016 г.), сообщает следующее.
При организации работы внутренних структурных подразделений банк придерживается клиентоориентированной политики. Штат сотрудников, количество операционных окон в дополнительных офисах и режим работы структурных подразделений банка определяются с учетом объемов выполняемых работ, интенсивности клиентских потоков и других показателей, дающих представление о необходимом количестве трудовых и материальных ресурсов.
Дополнительный офис №8632/021, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 29-а, не планируется к закрытию. Более того, в 2017 году запланированы проведение ремонтных работ в помещении данного структурного подразделения и увеличение штатной численности сотрудников…».
Добрую весть автор подкрепила предложением использовать альтернативные варианты осуществления банковских операций, не требующих систематического посещения офисов банка. 
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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 10 | Дата: 27.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

работы у моста
ОЧИЩАЕТСЯ УЧАСТОК У МОСТА ЧЕРЕЗ ТЕРЕК 
Сейчас полным ходом идут работы вокруг и на подмостовой территории автомобильного моста через Терек в районе пос. Калининского. Здесь скопилось довольно много крупного мусора в виде топляка (на снимке), что уменьшает поток прохождения воды по руслу. Вследствие этого возможны подтопления прилегающей территории и снижение отвода подпочвенных вод. Объем работ – достаточно большой, так как очистка не проводилась в течение 2 лет. К тому же неблагоприятную ситуацию усугубил прошлогодний паводок. 
 Работы, финансируемые Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания, ведутся Моздокским ДРСУ под руководством К. Акоева. На участке задействованы 20 человек и специальная техника: самосвалы, тракторы, бульдозер и подъемный кран. После очистки подмостового пространства в порядок будет приведен и сам автомобильный мост.


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Категория: ИНФОРМАЦИЯ | Просмотров: 9 | Дата: 27.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
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КОРМИТЬ ДЕТЕЙ и… не способствовать социальному расслоению
В понедельник, 23 января, под председательством главы Моздокского района Ларисы Селивановой состоялось совещание по организации питания школьников. В заседании принимали участие заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Анатолий Поляков, и.о. главы АМС района Олег Хабалов, глава города Любовь Токарева, зам. прокурора Юлия Соколова, депутаты парламента республики и Собрания представителей района. Также были приглашены директора школ, специалисты ряда служб, представители родительской общественности. 
Проблема возникла в связи с тем, что с нового года изменилась система организации питания школьников. Сменились и предприниматели, которые занимались его организацией.
Существовавшую систему питания, когда бесплатными обедами обеспечивались все школьники начальных классов за счет бюджетных средств, пришлось отменить. Причина – нехватка средств в районном бюджете. С 2011 по 2015 год включительно действовала программа «Школьное питание в Республике Северная Осетия». Из республиканского бюджета выделялись средства на организацию питания школьников. Бесплатными обедами обеспечивались обучающиеся начальных классов. В 2016 году программа была завершена, финансирование прекратилось. Однако в Моздокском районе схему питания школьников не изменили. Финансирование происходило из средств районного бюджета. Уже к концу года накопились долги бюджета перед предпринимателем, обеспечивавшим питание школьников, в размере 6,8 млн руб. (часть долгов – еще с 2015 года). 
Положение усугубилось тем, что в канун нового года из бюджета района ... Читать дальше »
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Категория: ОБРАЗОВАНИЕ | Просмотров: 16 | Дата: 27.01.2017 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

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