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Цена подписки на газету «Моздокский вестник» на 1 месяц: через абонентский ящик редакции - 41, 39 руб. через почту - 75, 26 руб.; на газету «Время, события, документы» : через абонентский ящик редакции - 15, 99 руб. через почту - 28, 21 руб.

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