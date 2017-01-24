ООО «ЦЕНТР ОПЛАТЫ УСЛУГ» РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО

В республиканской газете «Северная Осетия» за 17 января с.г. была помещена публикация «Окно одно – подходы разные». Там рассказывалось, в частности, о том, что Владикавказский информационный расчетно-кассовый центр (ВИРЦ) находится на стадии ликвидации. Моздокчане забеспокоились: а вдруг и у нас закроется ООО «ЦОУ»? Посыпались телефонные звонки руководителю Центра с вопросом: все ли нормально у организации?

«МВ» тоже озаботился ситуацией и обратился к Нелли Викторовне ЕВТЕЕВОЙ с тем же вопросом.

- У нас таких проблем, как у ВИРЦ, просто не может быть, поскольку мы не накапливаем долгов перед поставщиками услуг, с которыми работаем на договорной основе, - разъяснила она. - Перечисляем средства на счета предприятий на следующий день после приема платежей, что исключает какие бы то ни было взаимные претензии. Что касается газовой службы, работаем с ней в режиме онлайн – внесенные потребителями средства поступают в Пятигорск (головной офис) сразу по оплате. ООО «ЦОУ» расширяет спектр услуг. В минувшем году, к примеру, ввели новые – принимаем плату за телефон, Интернет, граждане оплачивают в нашем офисе штрафы ГИБДДД, вносят имущественный и земельный налоги. И это – не предел…