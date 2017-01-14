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МУП «Моздокский информационно-издательский центр»,
г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, тел. 3-26-30.
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КАК ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ ИЗДАНИЯ?
Это можно сделать непосредственно в нашем издательском центре (ул. Шаумяна, 110) или, при наличии даже небольшой группы потенциальных подписчиков, позвонить по телефону 3-28-36, и наш сотрудник сам приедет к вам.
Стоимость полугодовой подписки на «МВ» – 459
рублей 18 копеек, на «ВСД» – 220 рублей 80 копеек.
Для участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов I и II групп действует СКИДКА, с учетом
которой стоимость подписки составляет:
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма-2017»
Всероссийский
конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским
Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи
России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и
студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных
заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых
учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре
письма.
Всего в
XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди
которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению
семейных ценностей, амурскому тигру.
С полным положением о конкурсе и правилами участия можно ознакомиться на официальном
сайте По
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«Лучший урок письма-2017»
Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» оргкомитетом определена совместная номинация Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет».
Также Почта России совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ объявила новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России». Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована на учащихся средних и младших классов.
Всего же в конкурсе объявлено 11 номинаций, среди которых – темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей.
Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 2017 года.
С положением о конкурсе и правилами участия в нём можно ознакомиться на нашем сайте и официальном сайте Почты России: https://www.pochta.ru/news-list/item/599050205.
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Лауреаты – со всей страны!
Подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю историю и лучшее новогоднее стихотворение. Предполагалось, что конкурс будет районным. Но поскольку информация о творческом состязании попала в социальные сети, на неё откликнулись авторы из разных уголков страны и ближнего зарубежья. География конкурса: от Иркутской области - до Ставрополья, от Свердловской области - до Грузии. В общей сложности мы получили около 30 работ.
Приятно порадовало и то, что в конкурсе участвовали как профессиональные поэты – члены Союза писателей России, так и начинающие авторы.
Это обстоятельство побудило редакцию отказаться от выявления абсолютного победителя, так как конкурсанты представляли разные «весовые категории». Но мы увеличили число призеров.
Итак, в номинации «Новогоднее стихотворение» лауреатами конкурса с вручением Диплома I степени, книги «Терская коловерть» и оформлением подписки на «МВ» стали:
Светлана Леонтьева, г. Нижний Новгород;
Ирина Алехина, г. Ипатово, Ставропольский край;
Алла Келина, г. Моздок;
Максим Сафиулин, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.;
Нина Гаврикова, г. Сокол, Вологодская обл.;
Хетаг Хубецов, с. Веселое, Моздокский район;
Ольга Фокина, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.
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ПЛЮС «СЕРЕБРЯНЫЙ» ДИПЛОМ – ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
Участие в международных конкурсах-фестивалях в последние годы стало делом привычным для моздокских творческих коллективов. В декабре 2015 года народный ансамбль танца «Баллиц» успешно выступил на 2-м Международном конкурсе-фестивале искусств «Невское сияние» в Санкт-Петербурге. Получив приглашение от организаторов на участие в следующем фестивале, юные танцоры в минувшем декабре вновь отправились в город на Неве. Только на сей раз, в отличие от предыдущего, когда поехали всего 15 ребят, делегация была многочисленной – 47 танцоров в возрасте 9-16 лет плюс сопровождавшие взрослые. Кстати, этот немаловажный штрих отметило впоследствии и жюри конкурса. Еще одно отличие – принял участие в конкурсе и солист РДК Вячеслав Хабитов.
- Из всех наших поездок эта была самой ответственной из-за большого количества детей, - комментирует событие руководитель ансамбля Алан Гобеев. – Конечно, здорово помогли родители, сопровождавшие группу: Наталья Хачукаева, Ирина Борисова, Инна Хамикоева, Ольга Хасанова и Жанна Нуждина, которая является еще и костюмером ансамбля. В поезде Владикавказ – Санкт-Петербург и на обратном пути мы занимали целый вагон, поэтому легче было поддерживать порядок. К тому же начальники поездов и полиция не обходили нас вниманием – проведывали на каждой остановке…
Конкурс был весьма представительным. Нашим ребятам пришлось состязаться в мастерстве с сильными, в том числе профессиональными, хореографическими коллективами из Москвы, Пскова, Казани, Кисловодска… Делегация
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…И ЗАКОННОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В 2016 году следственный отдел по Моздокскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания работал, как и в прошлые годы, полным составом. Основными задачами в работе органов следственного комитета по-прежнему остаются качественное разрешение сообщений о преступлениях и расследование уголовных дел, соблюдение прав участников уголовного судопроизводства, законность принимаемых процессуальных решений.
В минувшем, 2016 году, в следственном отделе рассмотрено 274 сообщения о совершении преступлений различной категории тяжести, в результате было возбуждено 106 уголовных дел. В общем за прошедший год в производстве следователей следственного отдела находилось около 130 уголовных дел различной категории. Руководством следственного отдела проводились личные приемы граждан, приняты 32 человека.
Одним из положительных результатов работы следственного отдела за 2016 год является отсутствие так называемых нераскрытых преступлений. Подобные результаты работы достигнуты в том числе благодаря межведомственному взаимодействию с территориальными подразделениями МВД, ФСБ и прокуратуры в Моздокском районе РСО-Алания.
Несмотря на улучшение результатов работы следственного отдела в ряде направлений деятельности, в 2016 году практически не сократилось количество уголовных дел, расследованных по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетними и в их отношении. Как и в 2015 году, основная доля данных преступлений был
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Вниманию будущих абитуриентов и их родителей!
Отдел МВД России по Моздокскому району напоминает о возможности на конкурсной основе получить целевое направление для поступления в вузы МВД. Это Волгоградская академия МВД РФ, Краснодарский университет МВД РФ, Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД РФ, Ростовский юридический институт МВД РФ, Уфимский юридический институт МВД РФ.
Желающим связать свое будущее со службой в полиции до 1 апреля 2017 года необходимо заполнить бланк заявления. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. №18. График приема: среда, четверг, пятница – с 14 до 18 часов. Телефон 3-45-04.
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