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Это можно сделать непосредственно в нашем издательском центре (ул. Шаумяна, 110) или, при наличии даже небольшой группы потенциальных подписчиков, позвонить по телефону 3-28-36, и наш сотрудник сам приедет к вам.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В этой федеральной программе намерена принять участие администрация городского поселения. По двум подпрограммам будут выделены субсидии из федерального бюджета для благоустройства дворовых территорий МКД и парков и скверов.
С целями программы познакомила руководителей управляющих организаций начальник управления городского хозяйства Ирина Туганова. Каждая УК может выбрать дворовую территорию одного из обслуживаемых МКД, предложив варианты ее благоустройства и проездов к ней. В феврале с выбором нужно определиться окончательно, после чего будут разработаны соответствующие проекты.
Руководитель Городского центра досуга Георгий Колобеков тоже изъявил желание включиться в программу, но уже с вариантом благоустройства сквера или парка. Все будет зависеть от того, в какой сумме будут выделены городу субсидии.
НАЧАЛЬНИК ОМВД – ОБ ИТОГАХ 2016 ГОДА
В конференц-зале АМС Моздокского района уже традиционно перед органами местного самоуправления, представителями общественности 31 января отчитался начальник ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания полковник полиции Роланд Цховребов. Председательствовала на собрании глава Моздокского района Лариса Селиванова.
В обсуждении итогов работы приняли участие и.о главы АМС Моздокского района Олег Хабалов, глава г. Моздока Любовь Токарева, депутаты районного и городского Собраний представителей, руководители национально-культурных и других общественных организаций.
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Кадровые решения, школьное питание, оздоровление финансов
Об этом и о многом другом шла речь на аппаратном совещании 30 января. Вел его и.о. главы АМС Олег Хабалов. В совещании также приняла участие глава района Лариса Селиванова.
О. Хабалов проинформировал о некоторых кадровых изменениях. На должность заместителя главы АМС района назначен Анас Черваев.
В ходе совещания было обращено внимание ответственных лиц на ситуацию с персоналом школьных столовых. Наличие санитарных книжек у работников пищеблоков, выполнение других соответствующих требований – обязательные условия для персонала, занятого приготовлением пищи, как и соблюдение санитарных требований, предъявляемых к помещениям и оборудованию пищеблоков. Ответственность за это несут не только предприниматели, занимающиеся организацией питания на территориях школ, но и директора образовательных учреждений, подчеркнул О. Хабалов.
Он также обратил внимание Елены Шаталовой, и.о. начальника отдела по делам молодёжи и спорту, на необходимость оказывать содействие тем, кто изъявит желание участвовать в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 15 по 21 октября 2017 года в г. Сочи.
Начальнику отдела по ГО и ЧС Сергею Бабаеву дано поручение заблаговременно начать подготовку к пожароопасному периоду. В свете объявленного в России Года экологии, с учетом задач, поставленных Главой РСО-Алания В. Битаровым в докладе-послании, будет уделяться особое внимание экологической обстановке, в том числе защите от пожаров лесополос, охотничьих угодий и т.д.
Начальнику отдела по вопросам общественной и антитеррористиче
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ДУНЕЙЫ ЧЕМПИОНТÆ – МÆЗДÆДЖЫ
Майрæмбоны, 27 январы, Мæздæджы районы спортивон скъолаты ахуырдзаутæ, фæсивæд фембæлдысты профессионалон боксы IBF-версийæ дунейы чемпион Гасситы Муратимæ. Ноджы цымыдиссагдæр лæвар уыд мæздæггаг фæсивæдæн, Муратимæ иумæ кæй æрцыд армрестлингæй дунейы авд хатты чемпион, сумойæ дунейы фондз хатты чемпион Хъарати Алан.
Фыццаг бацыдысты горæт Мæздæджы администрацийы спортивон клуб «Боевые перчатки»-мæ. Тренерæй дзы кусы нæ зындгонд дохтыр Медойты Станислав. Уым Гасситы Мурат йæ дæсныйад хъомылгæн-джыты æхсæн парахат кодта, равдыста мастер-класс. Районы Культурæйы галуаны та чемпионтæм æнхъæлмæ кастысты æппынкъаддæр фондзсæдæ адæймаджы – стырæй-чысылæй. Алкæйдæр фæндыд чемпионмæ фарст радтын. æмæ сын бантыст: иу-дæс æмæ дыууиссæдз фарстæн дзуапп радтой Гасситы Мурат, йæ хистæр æфсымæр Давид, Хъарати Алан. Мураты куы бафарстой: «Рингмæ рацæуынмæ дæхи куыд разæнгард фæкæныс?», зæгъгæ, уæд ын йæ дзуаппæн: «Хуыцаумæ скувын, ирон музыкæмæ байхъу-сын» - залы скодтой къухæмдзæгъд. Хистæрты номæй Хъулаты Майрæм раарфæ кодта спортсментæн, канд сæ бинонтæ æмæ мыккæгтæн нæ, фæлæ æппæт ирон адæмæн кад кæй кæнынц, уый тыххæй.
Фембæлд арæзт æрцыд æхсæнадон змæлд «Стыр Ныхасы» Мæздæджы районы хайады сæргълæууæг Гуцаты Фридон æмæ йе ‘мзæрдион фæсивæды къорды хъæппæрисæй. Фридон «Ныхасы» номæй нæ дзырддзæугæ чемпионтæн арфæтæ ракодта, фæсивæдæн фæзминаг лæгтæ кæй сты, уый тыххæй. Гасситы Муратæн балæвар кодта зæрдылдарæн дзаума – сыгъзæрин сахат. Дзæуджыхъæуы цалдæр боны раздæр аукционæй ауæй сты, рингыл йæ уæлæ цы дзаумæттæ уыд, уыдон… Мæздæджы Хæл
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…И СЛУЖАТ ОТЕЧЕСТВУ ДОСТОЙНО
Военный комиссариат Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания осенью прошлого года активно провёл мероприятия по подготовке к призыву граждан на военную службу.
Всесторонне анализируются сведения, поступающие из воинских частей относительно качества прохождения военной службы моздокчанами, призванными на военную службу осенью 2016 года. Установленное обязательное задание на призыв граждан на военную службу для Моздокского района выполнено на 100%. Военный комиссариат Моздокского района в осенний призыв отправил в ряды Вооружённых сил РФ и другие войска, воинские формирования и органы 199 человек (при наряде - 199 человек).
Командиры воинских частей отмечают добросовестное выполнение служебных обязанностей нашими призывниками, высокую профессиональную подготовку по военно-учетным специальностям и крепкую морально-психологическую закалку. Данные качества говорят о том, что в семьях наших военнослужащих - здоровая обстановка. Родители уделяют большое внимание правильному воспитанию своих сыновей, прививают им качества, необходимые мужчине на протяжении всей его самостоятельной жизни. Следует сказать слова благодарности преподавателям учебных заведений Моздокского района, а также администрации автомобильной школы ДОСААФ за их добросовестный труд по обучению и воспитанию будущих защитников Отечества.
Сейчас перед всеми нами стоит задача - качественно провести весеннюю призывную кампанию. Большой объем работы предстоит выполнить работникам администраций местных поселений, членам призывной и медицинской комиссий, родителям призывников, военному комис
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ЛИКВИДАТОРЫ НЕ ЛЮБЯТ ВСПОМИНАТЬ ДЕТАЛИ… О взрыве и пожаре на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС Украинской ССР 26 апреля 1986 г. мы знали крайне мало. Даже участники ликвидации последствий этой аварии тогда не подозревали о степени опасности, которой они подвергались, ведь радиация не имеет вкуса и цвета. Потому с первых дней самыми востребованными после пожарных служб стали дозиметристы.
Участник ликвидации последствий атомной катастрофы Виктор Александрович Шевцов был одним из них. Он делится воспоминаниями:
- Летом 1987 года нас, 5 человек, вызвали в Моздокский военкомат. Направили в Майкоп, где базировалась танковая бригада. Там был создан пункт переподготовки по специализациям, необходимым для ликвидации последствий атомного взрыва в Чернобыле. Всего вместе с солдатами срочной службы было три роты, это около 300 человек. Нас обучали на дозиметристов: знакомили с теорией, оборудованием, приборами, измеряющими уровень радиации, учили, как себя вести в той или иной ситуации.
Надо сказать, что в армии тогда возникали конфликты на почве так называемой «дедовщины». Молодые солдаты выполняли все приказы тех, кто уже был близок к дембелю. Мы-то к ним никак не относились – каждый из нас отслужил срочную, имел семью, детей, нам было примерно лет по 35. Но Родина позвала – и мы снова встали в строй. Как-то в столовой один из срочников – «дед» приказал что-то нашему земляку Джахаеву. А тот был спортсменом, и не таких видел! И проучил солдатика. Тот затаил обиду. И его месть запомнили все. «Деда» должны были демобилизовать, и он это дело отм
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