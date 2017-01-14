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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма-2017»

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

С полным положением о конкурсе и правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте По ... Читать дальше »