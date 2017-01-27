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Ежегодный доклад-послание Главы Республики Северная Осетия-Алания об основных направлениях социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и отчет о результатах деятельности Правительства Республики Северная Осетия-Алания

Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые депутаты, гости! Жители нашей республики!

Прошёл год напряженного труда и ответственных решений. Сегодня мы обозначим важнейшие задачи, которые нам вместе предстоит решать в ближайшее время.

Многие из них в масштабах страны определил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, обозначив основные пути развития государства на предстоящие годы.

Главная задача, которую мы решали в 2016 году и чему должна быть посвящена работа республиканской власти в 2017-ом, – улучшение жизни и благополучия наших граждан. Но это недостижимо без развития экономики, социальной сферы, здравоохранения, которые нуждаются в серьезных реформах. И сегодня этим вопросам я уделю особое внимание.

... Читать дальше » Нужно признаться, что этот год был в целом для страны, и в частности для республики – не простым. Но, несмотря на сложные задачи, которые стояли перед нами, удалось стабилизировать бюджет, исполнить почти все социальные обязательства перед гражданами… Говорю почти, потому что произошли задержки заработной платы нашим учителям буквально в эти дни. И мне пообещали, сегодня или завтра эти вопросы будут закрыты. Те, по чьей вине это произошло, должны понести наказание, вплоть до увольнения с работы. И впредь прошу учесть, что не намерен мириться с халатным отношением к работе, к людям

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