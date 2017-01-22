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В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Великий праздник – Крещение Господне, или Богоявление отметила православная церковь 19 января в память о событии, когда 30-летний Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах Иордана.
Своим крещением Спаситель положил начало таинству крещения - одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. В этот день совершается великое освящение воды, и по народной традиции люди купаются в специально оборудованных для этого купелях. Считается, что крещенская вода обладает удивительными свойствами: не только очищает, но и избавляет от различных недугов.
В день Крещения повсеместно во всех православных храмах Моздокского района прошли торжественные богослужения, совершился чин великого освящения воды и купания в крещенской купели. На территориях храмов были оборудованы «иордани», подготовлены отапливаемые раздевалки для желающих окунуться, организован горячий чай.
В станице Павлодольской по традиции верующие прошли крестным ходом к реке Терек, где состоялись крещенские купания. В селе Троицком купания проходили на речке Средней.
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МАДЫ ФАРН»
Афтæ схуыдтой æппæтирон адæмон змæлд «Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады сылгоймæгты комитет. Йæ сæргълæууæгæй нысангонд æрцыд районы газет «Мæздæггаг фидиуæджы» фæлтæрдджын кусæг, ирон æмæ уырыссаг филологийы специалист Бæзыты Ларисæ. Сылгоймагæн ирон царды мидæг кæддæриддæр уыд ахсджиаг бынат. Хæдзары къæсæры сæрты йемæ æрбахизы фарн. Абон та ма сылгоймаг у кусæг, æхсæнадон архайæг дæр. Бирæ фарстатæ æнæ сылгоймагæй лыггонд нæ цæуынц бинонты æхсæн дæр.
«Стыр Ныхас» сиды ирон хæдзары æфсинтæ, чындзытæ, чызджытæм, цæмæй се ‘ргом раздахой æхсæнадон фарстатæм: æгъдау, культурæ, ахуырад, куыст, барадмæ... Кусгæ рæстæджы уæ хъуыдытæн ис зæгъæн телефонты ахæм номыртæй: 3-31-31; изæрыгон та – 2-42-40.
(В Моздокском районном отделении общества «Стыр Ныхас» создан комитет женщин. По вопросам традиций, культуры, осетинского языка, образования, труда, права можно обращаться по указанным выше телефонам).
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СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ – ПОД НАДЗОРОМ
Массовые отравления граждан в конце 2016 г. в сибирских регионах, повлекшие трагические последствия, послужили причиной ужесточения правил торговли спиртосодержащей продукцией на всей территории страны. На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 г. №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» проводятся проверки.
По информации замначальника ТОУ Роспотребнадзора по РСО–Алания в Моздокском районе З. Кулибаба, к 18 января уже проверено 22 аптеки в г. Моздоке и селах, а также несколько специализированных магазинов, торгующих парфюмерно-косметической продукцией, в том числе с содержанием спирта. Выявлены случаи нарушения техрегламента для спиртосодержащих биологически активных добавок и косметической продукции. Составлено по БАДам 6 протоколов, по косметике – 7. Более 20 образцов сомнительной продукции направлено во Владикавказ на лабораторное исследование. На месяц приостановлена реализация непищевой спиртосодержащей продукции, за исключением парфюмерии, лекарственных настоек, стеклоомывающих жидкостей, БАДов.
Как уверяют специалисты, в нашем регионе даже алкогользависимым гражданам несвойственно употребление таких жидкостей, как, например, «Боярышник». Однако проверки продолжаются.
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НАГРАДЫ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК РФ И МЭРА МОСКВЫ
16 января в администрации района в торжественной обстановке состоялась церемония награждения наших заслуженных земляков. И.о. главы АМС района Олег Хабалов передал старейшему ветерану Великой Отечественной войны, участнику обороны Москвы Николаю Федоровичу Христюкову через его дочь Светлану Николаевну Христюкову памятный Знак «75 лет битвы за Москву». Защитник Москвы награждён от имени мэра и правительства столицы.
Директору МУП «Моздокский водоканал» Зое Владимировне
Суворовой, члену ЦИК РСО – Алания трёх созывов, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 ноября 2016 года за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний объявлена благодарность с вручением грамоты, подписанной председателем ЦИК РФ Э. Памфиловой.
НА СНИМКЕ: председатель ТИК Моздокского района В. Гречаный, З. Суворова,
О. Хабалов, С. Христюкова, председатель Совета ветеранов Ю. Соколов.
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НЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛИ В ЯНВАРЕ СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ
Когда моздокчане стали получать январскую пенсию, многие были разочарованы. Даже несмотря на то, что ее доставили с долгожданной единовременной денежной выплатой в пять тысяч рублей. Дело в том, что материальное обеспечение у большинства оказалось ниже величины прожиточного минимума, установленного в РСО-Алания в размере 8410 рублей на 2017 год. Посыпались звонки в УПФР по Моздокскому району, в редакцию «МВ». Иные собирались обратиться по этому поводу в прокуратуру.
Решив разобраться в ситуации, редакция «Моздокского вестника» обратилась за разъяснениями к заместителю начальника Управления ПФР Залине ЛЕКОЕВОЙ.
- Залина Анатольевна, какой категории пенсионеров производится федеральная социальная доплата (ФСД)?
- Только неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
- Как устанавливается величина прожиточного минимума?
- Начну с того, что речь идет о самом маленьком уровне дохода, на который один человек может существовать на протяжении 30 календарных дней. Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается в каждом субъекте РФ на соответствующий финансовый год на основании потребительской корзины и данных федерального органа по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
- В каком размере установлена на 2017 год федеральная социальная доплата к пенсии?
- В соответствии с республиканским законом от 18 октября 2016 года №51-РЗ размер прожиточного минимума п
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ЛИЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ ОЛЬГИ ВЕРБОВОЙ
Руководитель лабораторной службы района, т.е. главный лаборант Ольга
Георгиевна Вербова демонстрирует мне свои тесные владения и рассказывает, вспоминает, сравнивает. Показывает небольшой шведский аппарат – гематологический анализатор крови, выполняющий 60 анализов крови в час по 16 параметрам.
- Такие же есть в поликлиниках – детской и для взрослых, - говорит она. – Очень облегчают работу лаборантов. Никакого сравнения с микроскопированием! Раньше в нашем арсенале был только микроскоп, который мало того что забирал у специалистов массу времени, но и наносил немалый вред здоровью. А ну-ка покорпи часами над микроскопом! Диапазон лабораторных исследований расширяется, ежегодно появляются их новые виды, которые проводятся на современном оборудовании. Возможности лабораторной службы выросли многократно. И врачу, располагающему полным спектром исследований, можно ставить больному уверенный диагноз, назначать соответствующее лечение…
Вселенная Ольги Георгиевны носит название «медицина». Сегодняшние молодые медики то ли не влюблены в профессию, то ли умело скрывают эту любовь, но от них не услышишь восторженных отзывов о коллегах, подробных рассказов об их отношении к больным, о памятных событиях в коллективе. Они спокойны и бесстрастны. Таких, как Вербова, – по пальцам пересчитать. Возможно, потому, что она прошла суровую «школу Жигалкиной», успешно сдав все экзамены?!
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