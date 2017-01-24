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МУП «Моздокский информационно-издательский центр»,
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КАК ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ ИЗДАНИЯ?
Это можно сделать непосредственно в нашем издательском центре (ул. Шаумяна, 110) или, при наличии даже небольшой группы потенциальных подписчиков, позвонить по телефону 3-28-36, и наш сотрудник сам приедет к вам.
Стоимость полугодовой подписки на «МВ» – 459
рублей 18 копеек, на «ВСД» – 220 рублей 80 копеек.
Для участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов I и II групп действует СКИДКА, с учетом
которой стоимость подписки составляет:
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ПРИЕМНАЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ДЕЙСТВУЕТ
26 января с 15 до 17 часов в общественной приемной партии «Единая Россия» проведут ПРИЕМ ГРАЖДАН депутаты Собраний представителей Моздокского района и Моздокского городского поселения Артем Григорьевич Кукуджанов и Александр Владимирович Кануков. Контактные телефоны: 3-20-26, 8(928)4871287.
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ООО «ЦЕНТР ОПЛАТЫ УСЛУГ» РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
В республиканской газете «Северная Осетия» за 17 января с.г. была помещена публикация «Окно одно – подходы разные». Там рассказывалось, в частности, о том, что Владикавказский информационный расчетно-кассовый центр (ВИРЦ) находится на стадии ликвидации. Моздокчане забеспокоились: а вдруг и у нас закроется ООО «ЦОУ»? Посыпались телефонные звонки руководителю Центра с вопросом: все ли нормально у организации?
«МВ» тоже озаботился ситуацией и обратился к Нелли Викторовне ЕВТЕЕВОЙ с тем же вопросом.
- У нас таких проблем, как у ВИРЦ, просто не может быть, поскольку мы не накапливаем долгов перед поставщиками услуг, с которыми работаем на договорной основе, - разъяснила она. - Перечисляем средства на счета предприятий на следующий день после приема платежей, что исключает какие бы то ни было взаимные претензии. Что касается газовой службы, работаем с ней в режиме онлайн – внесенные потребителями средства поступают в Пятигорск (головной офис) сразу по оплате. ООО «ЦОУ» расширяет спектр услуг. В минувшем году, к примеру, ввели новые – принимаем плату за телефон, Интернет, граждане оплачивают в нашем офисе штрафы ГИБДДД, вносят имущественный и земельный налоги. И это – не предел…
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СНЕГОПАД ДОБАВИЛ ХЛОПОТ КОММУНАЛЬЩИКАМ
Везение уборщиков управляющих организаций и работников МУП «САХ» продлилось до снегопада, случившегося в минувшие выходные дни. Всю прелесть заснеженных улиц, парков и скверов испортила наступившая плюсовая температура. Снег намок, с крыш домов закапало.
Вся техника МУП «Спецавтохозяйство» – три поливомоечные машины ПМ-130, два трактора Т-30 и один МТЗ-80, по словам главного инженера Анатолия Городецкого, тут же вышла на работу для очистки дорог и тротуаров. Счищают снег мокрыми щетками на ул. Кирова до самого железнодорожного вокзала, в Комсомольском парке, на площади им. 50-летия Октября. Тротуары посыпают бишофитом в смеси с песком…
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МОЗДОКСКИЕ СПАСАТЕЛИ – НА ВЫСОТЕ
В зале Северо-Осетинского академического театра имени В. Тхапсаева 17 января состоялся учебно-методический сбор по подведению итогов функционирования Территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСО-Алания в 2016 г. и постановке задач на 2017 г.
В работе сбора приняли участие первый заместитель начальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС России В. Пленников, зампредседателя правительства республики И. Томаев.
И. Томаев отметил, что обеспечение безопасности граждан – одна из основных задач правительства республики. «В прошедшем 2016 году органы управления сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнили все задачи, возложенные Президентом и Председателем Правительства России», – подчеркнул вице-премьер.
По итогам года деятельность моздокских специалистов названа лучшей. Начальнику отдела по ГО, ЧС и ОБ АМС Моздокского района С. Бабаеву был вручен кубок с надписью «Лучшему муниципальному образованию по итогам 2016 г.». Начальник Управления МЧС России по РСО- Алания генерал-майор А. Хоружий лучшей среди пожарно-спасательных частей назвал ПЧ №4 г. Моздока. Начальник части – майор внутренней службы С. Осовин.
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП» РАСШИРЯЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ
Второй раз в Моздокском районе прошел открытый конкурс художественного творчества «Рождественский вертеп», подготовленный совместно Владикавказской епархией Русской православной церкви, Моздокским Благочинническим округом, органами местного самоуправления района и города и управлением образования. Открытие выставки художественных работ юных талантов и церемония награждения победителей и дипломантов состоялись в РДК 22 января.
В конкурсную комиссию поступило более 70 работ детей разных возрастов. Конкурс расширил свои горизонты и стал в этом году межрегиональным – в нем приняли участие воспитанники Курской художественной школы.
С православными праздниками и творческими победами детей и их родителей поздравили благочинный Моздокского церковного округа протоиерей Артемий Пономаренко, глава Моздока Любовь Токарева, начальник отдела по вопросам культуры АМС района Юлия Потоцкая и начальник управления образования Неля Гаспарьянц. Они отметили высокое мастерство и оригинальность всех представленных на конкурс работ, порадовались чуткому отношению к теме и возрождению традиции празднования Рождества Христова.
Все участники получили сертификаты, а призеры и их педагоги – дипломы и подарки. Победителей конкурса поздравили хор воскресной школы при храме Успения Божией Матери и вокальная группа под руководством Светланы Дзебоевой.
Увидеть работы наших талантливых детей моздокчане смогут в фойе РДК: выставка «Рождественский вертеп» будет открыта еще в течение месяца.
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«Если мы их уважаем, значит, и они тоже должны нас уважать»
В администрации района под председательством и.о. главы АМС Олега Хабалова на минувшей неделе состоялось совещание по санитарному состоянию территорий населенных пунктов района, в том числе г. Моздока. В заседании приняли участие представители администраций района и Моздокского городского поселения, а также коммунальных служб.
Речь шла о неудовлетворительной ситуации в сфере уборки твердых коммунальных (бытовых) отходов. Причем, как подчеркнул О. Хабалов, замечание на этот счет в адрес моздокчан сделал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
С информацией по вопросу сбора и транспортировки отходов выступил директор МУП «САХ» А. Беляков. Он сообщил о мерах, которые предпринимаются для решения проблемы. Однако их явно недостаточно – санитарное состояние улиц Моздока и других населенных пунктов, а также прилегающих территорий остается неудовлетворительным.
Как отметил А. Беляков, сложность в том, что далеко не все предприятия, в частности, магазины, заключают договоры с коммунальными службами на вывоз ТКО. Такая же ситуация – с физическими лицами.
Привлечь к какой-либо ответственности нарушителей норм санитарного состояния у коммунальщиков полномочий нет. Принятый Закон РСО-Алания от 8 июля 2016 г. №41-РЗ «Об отходах производства и потребления» регламентирует деятельность в данной сфере. Широкие полномочия в области организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, о
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